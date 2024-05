Atalanta x Olympique de Marselha: escalações e onde assistir

Em Bérgamo, na Itália, equipes se enfrentam no jogo de volta da semifinal da Liga Europa

A final da Liga Europa será definida nesta quinta-feira (9). Atalanta e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, para definir quem avança para a grande decisão. Após o resultado de 1 a 1 na primeira partida, um novo empate leva a partida para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Do outro lado da chave, Bayer Leverkusen e Roma disputam a outra vaga em simultâneo ao jogo na Itália.

Como chega a Atalanta

Com a possibilidade de jogar em casa, os italianos contam com um retorno importante para a partida decisiva. Além disso, Isak Hien volta ao time após cumprir suspensão no primeiro duelo, em Marselha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, Emil Holm e Rafael Tolói, lesionados, seguem como desfalques para o técnico Gasperini.