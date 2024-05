Artur Jorge planeja ‘ataque móvel’ do Botafogo na Libertadores

Com uma lesão em um dos pés, Eduardo está fora do jogo diante da LDU, nesta quarta-feira (08/05), no Nilton Santos Crédito: Jogada 10

Artur Jorge conta com um desfalque importante no jogo entre Botafogo e LDU, pela fase de grupos da Libertadores. Afinal, Eduardo está com uma lesão em um dos pés e é ausência confirmada em campo. A informação é do "ge".