Arthur Gomes celebra vitória do Cruzeiro: ‘Precisávamos do resultado’

No primeiro turno, o Cruzeiro empatou com os colombianos por 3 a 3 no Mineirão depois de estar vencendo por 3 a 0. Para Arthur Gomes, aliás, o jogo seria difícil, justamente pela motivação do Alianza.

“A chave para a vitória foi nossa disposição e concentração do primeiro ao último minuto. Sabíamos que seria um jogo contra uma equipe muito motivada, vimos isso na nossa casa. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas estávamos concentrados pelo resultado”, completou.