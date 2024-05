Abel Ferreira é eleito 13º melhor técnico do mundo

O técnico Abel Ferreira ganhou mais um reconhecimento por causa do seu trabalho no Palmeiras. Nesta quarta-feira (8), ele apareceu em 13º lugar no ranking dos 50 melhores técnicos do mundo, divulgada pela revista inglesa FourFourTwo.

Ao justificar a escolha por Abel Ferreira, a publicação citou o seu jeito à beira do gramado e a energia para comandar o time.

Além disso, outro ponto que certamente orgulhou o técnico foi a comparação com José Mourinho, grande ídolo do treinador palmeirense.