Time de Tite terá torcida de chilenos do ‘Fla-Chile’ para vencer Palestino

Fãs do Clube Deportivo Flamengo, de Santiago, marcam presença em Coquimbo para apoiar o Rubro-Negro carioca na Libertadores

O Flamengo já está no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (CHI), para o jogo de logo mais, às 21h (de Brasília), contra o Palestino, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores.

Para este duelo, além dos torcedores que vieram do Brasil e outros rubro-negros que residem no Chile, a equipe terá o apoio de fãs do Clube Deportivo Flamengo, de Santiago.

Um deles, em conversa com o Jogada10 na chegada ao estádio, cravou o placar com uma vitória por 3 a 0, gols de Pedro, Bruno Henrique e Ayrton Lucas.