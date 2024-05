Thiago Silva celebra retorno ao Fluminense: ‘Feliz em voltar para casa’

O Fluminense anunciou, na manhã desta terça-feira (7), a contratação do zagueiro Thiago Silva, que assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço do clube nesta temporada. Assim, em live no perfil oficial do clube no Instagram, o defensor conversou com o presidente Mário Bittencourt e falou sobre o retorno ao Tricolor, que considera como uma verdadeira “convocação”.

“Foi uma decisão difícil, no lado pessoal, familiar. meu maior patrimônio é a minha família e eu vou deixá-los aqui por um momento. Minha esposa me entendeu, perguntou para onde eu queria ir. E ela disse que estamos juntos. Para quem julgou, saibam que ela foi a primeira a me mandar ir. Dessa forma, estaremos cada vez mais unido”, completou.

“Eu não vejo a hora de reencontrar a torcida, enquanto me passa a imagem da apresentação do Marcelo. Vem aquele filme. Meu último jogo no Maracanã foi emocionante, eu entrei com meu filho no colo e ele tinha 20 dias. Hoje ele tem 15 anos. Quero, inclusive, repetir essa foto. Vai ser uma imagem que vai rodar o mundo. Eu fico muito feliz, de verdade, de ter a oportunidade de vestir essa camisa, que é pesada e especial. Eu tenho essa oportunidade pela segunda vez”, concluiu.