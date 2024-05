Santos tem duas baixas e dois reforços para duelo contra o Amazonas

Peixe pode ter a estreia do meia Serginho e também conta com o retorno de Patati. Contudo, Pedrinho e Julio Furch estão fora

A goleada por 4 a 1 em cima do Guarani, nesta segunda-feira (6), já virou passado no Santos. A equipe já virou a chave e pensa apenas no Amazonas, fora de casa, às 17h de sábado, pela quarta rodada da Série B. E para este embate, o técnico Fábio Carille terá dois reforços e duas baixas na delegação para o embate no Norte do país.

Recém-contratado, o meia Serginho será a grande novidade do Peixe nesta partida. Ele ficou fora da lista de relacionados para o embate contra o Guarani, mas vai viajar para Manaus. Além disso, Weslley Patati, que ficou fora por opção técnica, também deve estar com o elenco para a próxima partida.