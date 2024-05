Santos aproveita bom momento para preservar Furch

Líder da Série B, o Santos vem desempenhando um bom futebol, mesmo sem seu centroavante titular. Isso porque Furch vem convivendo com uma lesão persistente na coxa esquerda e vem sendo barrado nos últimos jogos. O jogador é considerado muito importante no plantel de Fábio Carille, mas o treinador também entende que não é necessário forçar um retorno antes da hora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Furch está com uma lesão desde o Paulistão. O jogador não pôde ser usado como titular nas finais do Estadual e, desde então, vem trabalhando para retomar seu físico ideal. Ele foi relacionado para o duelo contra o Guarani, mas, por conta do placar elástico por 4 a 1, sequer saiu do banco. A comissão técnica entendeu que não existe necessidade de forçá-lo a atuar no sacrifício.