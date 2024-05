SAF do Cruzeiro adia apresentação do balanço financeiro de 2023

A Sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro emitiu comunicado oficial, nesta terça-feira, para informar o adiamento das demonstrações financeiras de 2023. A SAF apresenta dois motivos para não cumprir com o prazo estipulado anteriormente.

Segundo a nota, o Cruzeiro admite ter a maioria das informações disponíveis. Contudo, devido à venda da ações ao empresário Pedro Lourenço na última semana, preferiu adiar a divulgação. O primeiro motivo informado pela SAF é a revisão do tratamento contábil das receitas.