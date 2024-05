Renato Portaluppi deixa Porto Alegre e vai para o Rio de Janeiro

Após ser resgatado no hotel onde mora por conta da enchente em Porto Alegre, Renato Portaluppi deixou a capital gaúcha nesta terça-feira (7) e vai ficar no Rio de Janeiro até a situação no Rio Grande do Sul voltar ao normal. A decisão foi tomada após reunião com Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

Nesta terça, a CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. No caso, as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante. Assim, o Imortal está com suas atividades suspensas desde a semana passada, uma vez que o CT Luiz Carvalho e a Arena estão bastante afetados pelas enchentes.

Na última segunda-feira, Renato deixou o hotel onde mora, na Zona Norte de Porto Alegre, e foi para outro local. Agora, com a confirmação do adiamento dos jogos e o estado caótico no Rio Grande do Sul, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro enquanto os trabalhos estão paralisados. No entanto, apesar da distância, ele garantiu que seguirá ajudando pessoas impactadas pela tragédia.