Renato Augusto será desfalque no Fluminense; Keno volta

Meia sentiu dores no joelho durante o jogo contra o Atlético, no último sábado (4), e não viajará para enfrentar o Colo-Colo, na quinta (9)

Novidades na equipe do Fluminense para o jogo de quinta-feira (9), contra o Colo-Colo (CHL), pela quarta rodada da Libertadores-2024. Se por um lado Keno estará de volta aos relacionados, Renato Augusto volta a ser dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz.

O meia voltou a sentir problemas físicos e ficará no Rio de Janeiro para seguir tratamento – sem previsão de retorno. Com isso, ele não viaja com a delegação ao Chile, local da partida contra o Colo-Colo. O jogador de 36 anos sentiu dores no joelho direito durante o duelo contra o Atlético-MG, no último sábado (4), em jogo que marcou, aliás, seu primeiro gol com a camisa tricolor.

