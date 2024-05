Presidente do Atlético defende pausa no Campeonato Brasileiro

O Presidente do Atlético, Sérgio Coelho, defendeu a pausa no Campeonato Brasileiro por causa da calamidade no Rio Grande do Sul. Por causa das chuvas, o estado passa por problemas, com várias mortes, desabrigados e cidades alagadas.

Assim, Coelho acredita que a medida é boa para atender a todas as equipes, pois, na opinião dele, não adianta adiar apenas os jogos das três equipes.