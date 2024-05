Palmeiras se reapresenta, e Gustavo Gómez fala sobre aniversário no avião

Zagueiro do Palmeiras completou 31 anos na última segunda-feira, quando viajava de volta de Cuiabá após partida pelo Brasileirão Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira (7), na Academia de Futebol, e iniciou a preparação para enfrentar o Liverpool-URU na próxima quinta (9), em Montevidéu. O duelo no Estádio Centenário é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Os titulares da vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, no último domingo, ficaram na parte interna em trabalho regenerativo. O restante dos jogadores foi a campo e participou de trabalhos em dimensões reduzidas com objetivos específicos, juntamente com o técnico Abel Ferreira. Quem também participou das atividades em tempo integral com o grupo foi Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de lesão no joelho.

O zagueiro Gustavo Gómez completou 31 anos na última segunda-feira. O capitão alviverde falou sobre a comemoração no avião – a delegação alviverde voltou para São Paulo na madrugada – e, depois, com sua família. “Feliz, primeiramente por cumprir mais um ano de vida, dar graças a Deus por isso. Também por passar com meus companheiros no avião depois do jogo (risos), com uma vitória, em um campo difícil como foi em Cuiabá. Feliz porque recebi os parabéns dos meus companheiros e de todo o pessoal do Palmeiras. E ontem curti um pouco com a família. Nessa profissão é difícil, alguns aniversários passamos no hotel, em outros países”, relatou.