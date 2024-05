Nacional-PAR x Corinthians, AÓ VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Aldo Luiz narra este jogo que pode definir o destino do Timão na Sul-Americana, já que o time está mal colocado no Grupo F

O Corinthians visita nesta terça-feira (7/5), o Nacional paraguaio. O jogo vale pela quarta rodada do Grupo F da Sul-Americana e será às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco. Os times estão mal na tabela. O Timão é o terceiro colocado, com quatro pontos, o Nacional, o lanterna, com um. Argentinos Jrs (seis pontos) e Racing (cinco) lideram. Ou seja, é vencer ou vencer para o Corinthians, já que apenas o primeiro colocado avança às oitavas (o segundo joga uma repescagem). Para acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz. O esquenta começa às 17h30 e com a vola rolando, Aldo Luiz estará na narração.

A cobertura também tem João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Vlique na arte acima e acompanhe a cobertura da Voz do Esporte para Nacional-PAR x Corinthians.