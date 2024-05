Medel perde espaço no Vasco após saída de Díaz e rixas

Gary Medel aparenta estar com os dias contados em São Januário. O capitão do Vasco perdeu espaço no elenco e já não atua há duas partidas. E, segundo publicação do “Ge”, o jogador, dos mais queridos do ex-técnico Ramón Díaz, já não é bem-visto pelo elenco.

De acordo com a matéria, Medel brigou com Cauã Paixão, jovem revelado pelo Cruz-Maltino e hoje em empréstimo no América-RN, trocando socos e inclusive mordendo o ex-atleta vascaíno, de 19 anos. O episódio aconteceu em 31 de janeiro, quando o Vasco iria enfrentar o Nova Iguaçu, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Segundo a publicação, o elenco estava em Uberlândia, onde o jogo aconteceu, e Cauã entrou no elevador do hotel sem cumprimentar Medel e os demais jogadores presentes, desagradando ao capitão. O chileno deu, então, um tapa com força na sua nuca, com Paixão reagindo.