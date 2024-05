Lelê, do Fluminense, passa por cirurgia no joelho direito

Atacante passou pela reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial

O atacante Lelê, do Fluminense, passou por cirurgia, nesta segunda-feira (06/05), para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial. Assim, o clube carioca informou que o procedimento foi bem-sucedido e que o atacante seguirá seu cronograma de recuperação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No duelo com o Colo-Colo, no Maracanã, o jogador, que entrou no lugar de Felipe Melo no intervalo, se lesionou em dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia. Artilheiro do time na temporada com seis gols, o atacante deixou o Maracanã de muletas e já tinha demonstrado que sua lesão poderia ser mais séria.