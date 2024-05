Jô é solto após pagar pensão; mãe de filho do atleta posta indireta

Atacante do Amazonas, Jô foi solto no fim da tarde desta terça-feira

De antemão, o clube colocou a advogada Rafaela Mendonça de Souza Araújo no caso e a profissional comentou a situação e confirmou a quitação do débito.

O Amazonas, atual clube do atacante, pagou os valores de pensão devidos por Jô, que apareceu algemado ao ir para a sala da audiência virtual e o jogador foi solto no fim da tarde desta terça-feira.

A decisão de liberar Jô veio da Justiça da Bahia, onde o pedido de prisão foi expedido. Contudo, o caso segue em segredo de Justiça porque o filho do atleta é menor de idade. Além disso, a advogada do Amazonas afirmou na saída da cadeia que havia “divergências nos valores”, mas que tudo já foi solucionado.

“A audiência serve para verificar a legalidade da prisão, mas nesse momento, considerando a questão do alimento, a princípio estaria legal, ainda mais que já estamos apresentando todas as documentações pertinentes para mostrar que o valor foi pago, e se existir alguma pendência ainda, seria uma diferença bem menor do que está sendo cobrado”, disse a profissional, antes da soltura.

DESABAFO DA EX DE JÔ

Maiara Quiderolly, mãe de um dos oito filhos de Jô, sendo seis deles fora do atual casamento do atleta, fez um desabafo na internet nesta terça-feira, horas depois do ex-amante ir para a cadeia por falta de pagamento de pensão alimentícia.

A influencer afirmou que não é parte direta do problema. Apesar disso, ela deu a entender que foi em busca dos direitos do filho do ex-casal que tem um ano de idade.

“Estou indo para uma reunião. Olha que legal, uma mãe que trabalha, né? Quando a internet quer apontar o dedo para alguém e achar culpados, no caso eu sempre sou culpada”, disse.

“Ao contrário dos que pregam que sou problema, não sou a única, porque o problema é de responsabilidade de quem quer ter muitas mulheres, e não dá conta. Você quer filhos, vai arcar com a responsabilidade. A culpa é dos dois? Sim. No meu caso, trabalho, vou atrás das coisas. Contudo, se a culpada fosse a mãe, ela estaria respondendo judicialmente. Culpem quem é o culpado, mas não venham caçar confusão com a mãe. Mas sim com quem tem os deveres previstos na Justiça”, finalizou, nos stories do Instagram.