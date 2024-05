Influenciadora manda recado para Neymar após ajuda no Rio Grande do Sul

Neymar enviou ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul e acredita que pode influenciar outras pessoas

A influenciadora digital Tata Estaniecki foi até as redes sociais e mandou um recado para Neymar, na última segunda-feira (6). Isso porque o atleta brasileiro do Al-Hilal enviou ajuda para o Rio Grande do Sul.

Inicialmente, ela aproveitou a oportunidade para agradecer às ações solidárias em prol dos moradores que vivem a tragédia no sul do país.