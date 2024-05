Giuliano, do Santos, pede reflexão sobre a tragédia no RS

Após a goleada por 4 a 1 do Santos sobre o Guarani, nesta segunda-feira (6), pela Série B, o meia Giuliano deu importante declaração a respeito da catástrofe climática que assola o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Mais cedo, Internacional, Grêmio e Juventude solicitaram, por meio da Federação Gaúcha de Futebol, o adiamento de seus jogos pelos próximos 20 dias devido à tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul.

“Qual é o valor de uma vida? Será que um gol justifica o sacrifício de uma vida? Enquanto estádios estão cheios, outras pessoas estão enfrentando sofrimento. Este é um momento para todos nós refletirmos; o povo brasileiro ama o futebol, mas até que ponto é aceitável deixar as pessoas sofrerem? Acho que é hora do futebol se solidarizar. Temos que amar as pessoas, o ser humano. Não sei se são as federações, os jogadores, os clubes… mas acredito que uma pausa seria muito válida. Não apenas para treinamento, mas para permitir uma recuperação psicológica tanto dos jogadores quanto das pessoas afetadas, até que estejamos em condições de retomar o campeonato”, afirmou Giuliano, em entrevista ao programa “Boleiragem”, do Sportv.