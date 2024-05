Gabigol comenta idolatria no Flamengo: ‘Não penso nisso’

Com muitos gols decisivos e títulos expressivos, atacante revela não ter dimensão da sua representatividade e importância no clube Crédito: Jogada 10

Com duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e quatro Cariocas, Gabigol é um dos principais ídolos da história do Flamengo. No entanto, esta idolatria não interfere na mentalidade do atacante. O camisa 10 afirma que ainda não tem dimensão da sua representatividade e da sua importância no clube.

Idolatria no Flamengo “Eu não penso nisso. Eu penso no próximo treino. E não falo isso para ser mentiroso. Quando eu sair do Flamengo ou quando eu me aposentar, eu vou poder olhar para trás e tentar ter essa dimensão”, afirmou Gabigol ao “ge”. “Não sou de ver os jogos que já passaram. Aliás, ainda não parei para ver vários jogos que aconteceram no Flamengo. Eu tenho cortes do jogo que eu vivi dentro do campo. No entanto, acho que quando eu parar ou quando eu sair, eu vou conseguir olhar para trás e ver tudo eu já fiz”, completou Gabigol. Retorno de Gabigol Após ser afastado por tentar fraudar um exame antidoping, Gabigol conseguiu um efeito suspensivo. O atacante, dessa forma, está de volta aos gramados e vem sendo relacionado para os jogos. O camisa 10 tem contrato no clube até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos no clube.