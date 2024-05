Fluminense x Atlético-MG (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, na rodada anterior, os Moleques de Xerém sucumbiram diante do Santos por 3 a 1, na Vila Belmiro, enquanto o Galinho perdeu por 3 a 0 para o Grêmio, no Castor Cifuentes.

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, Fluminense e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira (8), às 15h (de Brasília), no Vale de Laranjeiras, pela 6ª rodada. Assim, ambas as equipes fazem campanhas irregulares até o momento e estão fora do G8. Além disso, perderam na última semana e buscam reencontrar o caminho das vitórias na competição.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do canal FluTV no Youtube.

Como chega o Fluminense

O Tricolor tenta se recuperar na tabela após a derrota para o Peixe. Nesse sentido, a equipe soma 4 pontos e ocupa a 15ª colocação, no momento. Depois de cinco rodadas, os comandados de Rômulo Rodriguez venceram apenas uma partida e já saíram de campo com três derrotas. As novidades entre os relacionados são o meia Isaque e o atacante Matheus Reis, integrados junto ao também meia Riquelme Felipe, depois da conquista do título inédito da Copa do Brasil Sub-17.

Como chega o Atlético-MG

O Galinho estava invicto na competição, porém tropeçou para o Grêmio em Minas Gerais. Com isso, perdeu a chance de entrar no G8, porém segue de perto as vagas para a próxima fase. No momento, o time soma seis pontos, na 12ª colocação. Louback e Matheus Iseppe, que coleciona golaços e já marcou o “gol que o Pelé não fez”, são os principais nomes do sistema ofensivo.