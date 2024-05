Flamengo perde para o Palestino e se complica na Libertadores

O Flamengo perdeu por 1 a o para o Palestino, nesta terça-feira, em Coquimbo, no Chile, pela Libertadores. O jogo valeu pela quarta rodada do Grupo E da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro caiu para a terceira posição da chave, com quatro pontos, dois a menos que o adversário, que saltou para o segundo posto, com seis. O líder é o Bolivar, que tem nove em três jogos e enfrenta o Millonários nesta quarta (8). O gol da partida foi de Cornejo, no segundo tempo.

Os comandados de Tite voltam a campo sábado (11), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Palestino encara o Millonários, na próxima terça (14), pela Libertadores.

Flamengo mal no primeiro tempo

Por conta da forte chuva, o jogo começou em ritmo mais lento. Sendo assim, nenhum dos dois times levaram perigo até perto dos 30 minutos. Aos 27, contudo, aconteceu o lance mais agudo da primeira etapa. Cebolinha recuou mal, Martinez pegou a bola na área e obrigou Rossi a fazer uma bela defesa. No rebote Viña mandou para a lateral.