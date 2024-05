Em meio à tragédia no RS, presidente do Grêmio critica sequência do Brasileirão

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou ser a favor do adiamento de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro além do prazo de 20 dias estabelecido pela CBF para os jogos dos times gaúchos.

Descartou, ainda, qualquer articulação do clube para antecipar a volta das competições, visto que o foco da direção é assegurar que atletas e funcionários estejam em plena segurança.

Diante de convites para o Tricolor Gaúcho realizar treinos em instalações de outros clubes, Guerra deixou claro que tal assunto não é prioridade e que o Brasileirão não deveria ter continuidade.