Dudu e Bruno Rodrigues se mantêm no cronograma e estão próximos de retorno

O Palmeiras espera ter ao menos três reforços no sistema ofensivo para o segundo semestre. Afinal, além da ansiedade pela chegada de Felipe Anderson, o clube convive com a expectativa de ter Dudu e Bruno Rodrigues treinando com o elenco. Os dois estão em final de tratamento de lesão em um dos joelhos e podem voltar no final de maio ou no mês de junho.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior e machucou o menisco do joelho direito, em agosto. Já Bruno Rodrigues teve um problema menos grave, mas também lesionou o joelho direito em janeiro. Ele teve de passar por uma artroscopia.