Dorival Jr termina observações na Europa antes de lista da Copa América: ‘Período importante’

O técnico Dorival Jr está de volta ao Brasil para fechar a lista de convocados para a Copa América 2024. O comandante da Seleção Brasileira viajou com membros da comissão técnica para observar atletas no futebol europeu, mas agora precisa definir os nomes que irão aos Estados Unidos.

“Esse período de observações foi muito importante. A troca de informações com os membros das comissões técnicas, o contato pessoal com os atletas são fundamentais para que tenhamos, não só as imagens do atleta, mas acima de tudo o dia a dia, o entendimento daquilo que esteja acontecendo, daquilo que está se passando, o momento atual de cada um. Todo esse cenário vivido nos será fundamental para a definição da próxima convocação”, disse Dorival ao site da CBF.