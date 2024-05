Corinthians faz grande segundo tempo e vence o Nacional

Com gols de Yuri Alberto e Matheuzinho, o Corinthians derrotou o Nacional, do Paraguai, fora de casa, por 2 a 0. A partida valeu pela quarta e antepenúltima rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Timão soma sete pontos e aparece em segundo lugar, com um ponto a menos do que o Racing (URU).

O Nacional, por sua vez, confirma a má fase. A equipe é a lanterna no Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos em 16 jogos. Inclusive, o time de Assunção é o primeiro eliminado da Sul-Americana, com só um ponto. A terceira posição é do Argentinos Jrs, com seis. O líder avançará diretamente para as oitavas de final, enquanto o vice disputará ainda um playoff contra uma equipe eliminada da Libertadores.

O primeiro tempo foi muito carente de emoções. Sem exageros, chegou a dar sono para quem estava apenas acompanhando. Já os corintianos ficaram com outro sentimento: preocupação, afinal, logo aos oito, Meza teve duas boas finalizações. A primeira parou na zaga, enquanto a segunda foi defendida por Carlos Miguel.