Com Thiago Silva, Fluminense tem cinco atletas que já atuaram em Copas

Dessa forma, Thiago atuou ao lado de Douglas Costas, Marcelo e Renato Augusto na Rússia, em 2018, enquanto esteve com Felipe Melo na África do Sul, em 2010. No país do Leste Europeu, o zagueiro era titular absoluto e formou dupla com Miranda. Por outro lado, no primeiro Mundial em solo africano, era reserva de Lúcio e Juan.

Anunciado pelo Fluminense , Thiago Silva chega para reforçar o setor defensivo, que tem enfrentado problemas ao longo da temporada. Com o defensor, o Tricolor agora tem cinco jogadores em seu elenco que disputaram Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Além do zagueiro, Felipe Melo, Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto também já defenderam o Brasil em mundiais.

O defensor participou de quatro Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da Seleção Brasileira em três delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar. O camisa 3 conquistou os títulos da Copa América (2019) e da Copa das Confederações (2013). São ao todo 113 jogos e sete gols pela Seleção principal.

Sendo assim, atingiu tal marca na última edição do torneio, no Qatar. Ele superou Cafu e Dunga como mais vezes capitão pela Seleção em Copas do Mundo.

Próximos passos

A tendência é que o defensor desembarque no Rio de Janeiro na primeira quinzena de junho, segundo o presidente Mário Bittencourt, do Fluminense. Nesse sentido, o clube carioca pretende fazer uma apresentação no Maracanã no mesmo estilo da feita para Marcelo.