Clubes gaúchos fazem pressão na CBF para adiar a sexta rodada da Série A

Entidade observa os episódios de enchente no Sul, se mantém em contato com a Federação Gaúcha e analisa um possível adiamento do Brasileiro

Queda de braço! Os clubes gaúchos que disputam a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro tentam pressionar a CBF para convencê-la a respeito da paralisação do torneio. A propósito, Inter, Grêmio e Juventude entraram em contato com os outros integrantes da Série A para conseguirem apoio. A informação é da “Espn”. A entidade, por sua vez, observa os episódios de enchente no Rio Grande do Sul. Além de manter contato com a federação local, analisa as demandas. A decisão pode, portanto, ocorrer nesta terça-feira (7).

Em um primeiro momento, a CBF decidiu adiar as partidas apenas das equipes gaúchas na sexta rodada da Série A. Em seguida, já planejava uma decisão sobre os compromissos da rodada seguinte. No entanto, pode haver uma reconsideração da definição. Até porque a pressão não é apenas dos clubes da Série A. A opinião pública pode influenciar.