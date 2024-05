Cebolinha treina como titular e retorna ao Flamengo

Após sofrer uma lesão na panturrilha direita, atacante tem grandes chances de iniciar em campo diante do Palestino

Palestino e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (07/05), às 21h (de Brasília), em Coquimbo, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Após comandar um treinamento no Chile, Tite finalizou os últimos ajustes do jogo e indicou os prováveis titulares em campo.

LEIA MAIS: De volta ao Flamengo, Gabigol comenta relação com a Libertadores: ‘A gente combina’