Botafogo x LDU: escalações, onde assistir e arbitragem

O Glorioso soma três pontos, com apenas uma vitória em três compromissos. Já a Liga vem com quatro, tendo um triunfo, um empate e uma derrota.

Botafogo e LDU entram em campo, nesta quarta-feira (8), na chave mais embolada desta edição da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da competição internacional.

Como chega o Botafogo?

Na corda bamba neste Libertadores, o Botafogo reagiu na competição e, agora, vem com novidades em relação aos últimos jogos. Tchê Tchê, recuperado de dores abdominais, está de volta e à disposição de Artur Jorge. O volante fez falta nas últimas partidas. O mesmo vale para Eduardo, preservado no último jogo, contra o Bahia, por conta de uma pancada que sofreu durante um treino. Meia de origem, ele tem tudo para ser o “9” do ataque brasileiro.

Na lateral esquerda, se Artur Jorge tiver juízo, troca Hugo por Cuiabano, afinal, o primeiro mostrou deficiências que podem ser fatais na briga pela classificação para as oitavas de final. No resto do time, aliás, o técnico bracarense não deve promover mudanças bruscas.

Como chega a LDU?

Atual campeã da Sul-Americana e potência continental, a LDU sai da altitude de Quito para o nível do mar. Com três vitórias e um empate nos últimos quatro embates, os equatorianos chegam, então, ao Colosso do Subúrbio para, no mínimo, segurar o Botafogo na classificação.