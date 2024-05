Botafogo se posiciona a favor da paralisação do Brasileiro

O Botafogo não ficou em cima do muro e se posicionou, então, a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro, por tempo indeterminado, em razão das enchentes que castigam o Rio Grande do Sul e configuram uma tragédia sem precedentes no estado. Nesta segunda-feira (6), Internacional, Grêmio e Juventude pressionaram a CBF pelo adiamento das próximas rodadas. No entanto, a confederação avaliou as demandas e, por ora, manteve o torneio nacional.

Segundo a emissora “ESPN”, outros quatro participantes da Série A têm a mesma postura do Botafogo: Atlético-MG, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, além, claro, do trio gaúcho.