Botafogo corre risco de transfer ban por dívida com Luís Castro; veja o prazo de pagamento

Português cobra valores referentes a salário e premiações por passagem que terminou no meio de 2023. Botafogo precisa pagar até 9 de junho

Acionado na Fifa por conta de uma dívida com o técnico Luís Castro, o Botafogo tem pouco mais de um mês para evitar uma punição. O prazo para acerta a situação com o português é até o dia 9 de junho. A informação é do “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Luís Castro, afinal, sustenta que o Botafogo tem uma dívida referente a salário e premiações previstas em contrato com ele. O português esteve no Alvinegro de março de 2022 a junho de 2023. Caso não pague, porém, o Alvinegro sofrerá um transfer ban e ficará impedido de inscrever jogadores.