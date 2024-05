Bola de ouro da Copa do Mundo de 1986 que era de Maradona vai a leilão

A Bola de Ouro da Copa do Mundo de 1986, entregue a Maradona, vai a leilão na França, em junho, mais especificamente no dia 06. A casa Aguttes, companhia especializada no segmento, fez o anúncio nesta terça-feira (07). O craque argentino recebeu este prêmio, pois foi considerado o melhor jogador daquele Mundial. Aliás, este é primeiro troféu de tal categoria a ser leiloado na história.

Ainda não há uma definição a respeito de uma quantia inicial. Contudo, a expectativa é a de que atinja cifras recordes. Até mesmo por ser uma situação inédita, além do valor histórico do item. Maradona foi o protagonista da Copa do Mundo de 1986. Afinal, seus cinco gols e atuações individuais levaram a Argentina ao segundo título mundial.