Ausente nos jogos fora, Payet voltará a ser relacionado pelo Vasco

Francês foi poupado de jogos no gramado pesado do Castelão e no sintético da Ligga Arena. Com isso, ele volta ao Vasco contra o Vitória

Desfalque em cinco dos últimos seis jogos do Vasco na temporada, Dimitri Payet deverá voltar a vestir a camisa cruz-maltina no domingo (12), contra o Vitória, em São Januário.

Contra o Fortaleza, na última quarta-feira (1º), teve participação vetada por conta da longa viagem e das péssimas condições do gramado do Castelão. Já contra o Athletico, no domingo (5), ele foi ausência por conta da grama sintética, que poderia atrapalhar em sua recuperação.

Com isso, o jogador seguiu no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento no joelho direito. A lesão fez com que ele perdesse os três primeiros jogos do Vasco no Brasileirão, voltando apenas contra o Criciúma, pela quarta rodada.

Payet é apenas o 13º jogador com mais partidas pelo Cruz-Maltino em 2024, mas é o vice-líder em participação em gols. Com dois tentos e cinco assistências, ele já participou de sete bolas na rede, ficando atrás apenas de Vegetti, com nove. São 12 jogos no ano, sendo dez como titular, e 925 minutos na temporada.