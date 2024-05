Vasco convida trio da SAF para Sessão Extraordinária no CD

CEO Lúcio Barbosa, CFO Kátia dos Santos e representante do clube no Conselho Fiscal da SAF, Marco Schroeder são os convidados

Visando esclarecimentos sobre o futuro de sua SAF, o Vasco convidou três membros para participarem da Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo, na quinta-feira (9). São eles: o CEO (Chief Executive Officer) Lúcio Barbosa, a CFO (Chief Financial Officer) Kátia dos Santos e o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF, Marco Schroeder.

O convite para que eles compareçam à sessão, que será de maneira híbrida, visa prestar esclarecimentos sobre o planejamento da SAF vascaína. Além disso, ela tem como finalidade a discussão da fiscalização da SAF do Vasco e a busca por autossustentabilidade nos próximos anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: CBF divulga análise do VAR de lances em Athletico x Vasco