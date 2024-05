Serie A: Napoli empata com a Udinese e se complica por vaga europeia

O Napoli sofreu um empate amargo contra a Udinese, nesta segunda (6), em jogo que encerrou a 35ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando em Údine, os times ficaram no 1 a 1 graças a um gol tardio do time da casa, que luta ferrenhamente contra a queda.

Atual campeão da Serie A, a equipe napolitana se complica na briga para se classificar às copas europeias. Vaga na Champions League 2024/25 é virtualmente impossível, mas a briga é pelo menos para chegar à Liga Conferência – com pequena chance de Liga Europa.

Osimhen abriu o placar em gol de cabeça, aos seis da etapa final. Success, já nos acréscimos, aos 47′, deixou tudo igual, em gol que pode ter mudado o rumo da Udinese na temporada.