Sensação do Espanhol, Girona pode romper com grupo City

Sensação do futebol espanhol e classificado para a próxima edição da Champions League, o Girona deve romper com o Grupo City. Segundo o jornal “Relevo”, o clube da Catalunha pode adotar essa medida justamente para poder jogar a principal competição de clubes do continente.

Isso porque a Uefa não permite que dois clubes do mesmo proprietário dispute a competição. O principal clube do grupo é o Manchester City, que já está classificado para a Liga dos Campeões na temporada 2024/25. Dessa maneira, o Girona estaria sujeito a uma alteração em seu quadro de sócios proprietários para poder participar pela primeira vez no torneio.

Atualmente, as ações do Girona são divididas da seguinte maneira: o Grupo City detém 47%. O empresário boliviano Marcelo Claure possui 35%, enquanto o Girona Football Clube, pertencente ao irmão do técnico Pep Guardiola, tem 16% das ações. Outros 2% estão divididos por sócios minoritários.