São Paulo acabou com jejum de uma década

São Paulo ganhou no fim de semana e voltou a vencer quatro jogos consecutivos fora do seu estádio após dez anos

No último domingo (5), o São Paulo derrotou o Vitória por 3 a 1 no Estádio Barradão, em jogo valido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi comemorado pelos atletas, pois levou o Tricolor Paulista a parte de cima da classificação. Agora, o time soma sete pontos e aparece no oitavo lugar.

Além disso, o técnico Luis Zubeldía permanece invicto no comando da equipe. São quatro jogos, com três vitórias e um empate. Por fim, o time estancou a crise, que estava em alta com Tiago Carpini.