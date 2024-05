Rafael Sóbis chama jogadores na responsabilidade: ‘muitos só visualizaram’

Rafael Sóbis criticou alguns atletas que receberam mensagem sobre problemas no Rio Grande do Sul e não se manifestaram

O ex-jogador Rafael Sóbis, ídolo do Internacional e de vários outros clubes brasileiros, pediu atenção de jogadores e sociedade em suas redes sociais. Diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o ex-atleta pediu todo tipo de ajuda para os cidadãos do Sul.

Inicialmente, Sóbis mostrou a situação do local onde estava, com as pessoas trabalhando. Além disso, ele esclareceu que pediu ajuda de jogadores de futebol, mas vários apenas visualizaram as postagens.