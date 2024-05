Premier League: Crystal Palace goleia e aumenta crise no United

De olho no resultado dentro do campo, o Manchester United está cada vez mais afundado em problemas. Com a derrota nesta segunda-feira, os Red Devils têm apenas uma vitória nos últimos oito jogos e, além dos resultados ruins, o clube atravessa uma crise interna.

De acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, vai servir para recolher imagens, utilizadas em um pequeno programa de promoção dos árbitros, com expectativa de exibição no final deste ano. A ‘RefCam’ é um dispositivo usado pelo árbitro, montado em sua cabeça e integrado ao sistema de comunicação padrão que ele usa durante o jogo.

Partida histórica no Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira (6), o Crystal Palace goleou o pressionado Manchester United por 4 a 0 no jogo de encerramento da 36ª rodada, no Selhurst Park, em Londres, com dois gols de Michael Olise, Mateta e Mitchell. Contudo, outro fator que chamou atenção foi uma novidade tecnológica. Isto porque o árbitro da Jarred Gillett utilizou a câmera ‘RefCam’ pela primeira vez na história da Premier League.

Em mais uma temporada fraca, o time está longe de brigar por uma vaga em competições europeias e o treinador Erik ten Hag está cada vez mais pressionado no cargo. Assim, a equipe segue na oitava posição, com 54 pontos, seis a menos que o Tottenham, primeiro na zona de classificação, há duas rodadas para o fim da Premier League.

Previsão de mudanças no Manchester United

Ao mesmo tempo, a imprensa inglesa informa que haverá uma grande barca no elenco no meio do ano, que poucos jogadores têm permanência garantida. Além disso, Sir Jim Ratcliffe, novo dono majoritário do futebol do clube, classificou como “uma vergonha” as instalações do estádio Old Trafford e do Centro de Treinamentos da equipe.

Por outro lado, o Crystal Palace não tinha nada a ver com os problemas do United e conquistou um grande resultado diante de seus torcedores e confirmou a grande fase nesta reta final de campeonato. Isto porque o clube londrino chegou aos 43 pontos, com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas da Premier League.