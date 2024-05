Ponte vence a primeira na Série B; Amazonas, sem Jô, segue no Z4

Amazonenses viram seu atacante ser preso antes do jogo por não pagar pensão alimentícia. Em campo, a Macaca faz 3 a 0

A Ponte Preta obteve, nesta segunda-feira (6/5), a sua primeira vitória na Série B-2024: bateu o Amazonas por 3 a 0, no Moisés Lucareli. Assim, deixa a área de risco e, com quatro pontos, pula para o décimo lugar. Já o Amazonas, com um ponto, está em 18º, na zona de rebaixamento. Os gols da Ponte foram de Gabriel Novaes (dois) e Dodô. Como curiosidade, o jogo não teve impedimento.

O jogo teve uma ausência de última hora no Amazonas. O veterano e conhecidíssimo atacante Jô (ex- Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira), estava confirmado como titular. Mas acabou desconvocado, pois foi preso horas antes da partida por não pagar a pensão alimentícia de sua filha.

