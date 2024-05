Palmeiras parabeniza Lando Norris por primeira vitória na F1

Torcedor declarado do Verdão, piloto britânico conseguiu seu primeiro triunfo no GP de Miami, no último final de semana

Um dos laços mais surpreendentes que o esporte uniu foi o do piloto de Fórmula 1 Lando Norris e o Palmeiras. O corredor da McLaren é torcedor assumido do Verdão e já visitou o Allianz Parque várias vezes para ver as partidas da equipe. Contudo, neste domingo (5), foi a vez do Alviverde parabenizar o britânico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Isso porque Lando Norris conseguiu sua primeira vitória na carreira na Fórmula 1. O triunfo aconteceu enquanto o Palmeiras estava em campo diante do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, usando suas redes sociais, o Verdão parabenizou o atleta pelo primeiro lugar no GP de Miami.