Inter, Grêmio e Juventude pedem suspensão de jogos pelos próximos 20 dias

Clubes encaminham ofício por meio da Federação Gaúcha de Futebol com pedido para a CBF, que não deve se opor; Datas-Fifa devem ser solução

A Confederação Brasileira de Futebol ainda não se pronunciou, embora já estivesse avaliando a situação no decorrer do dia . Há a expectativa de uma manifestação da entidade o quanto antes.

A solicitação se deu por meio de ofício da Federação Gaúcha de Futebol. Desde o último fim de semana, os clubes estão com atividades suspensas. O último treino do Grêmio, aliás, ocorreu na sexta-feira, enquanto Inter e Juventude tiveram atividades até sábado.

Diante da situação de calamidade que castiga o Rio Grande do Sul, em razão das enchentes nos últimos dias, Internacional, Grêmio e Juventude fizeram um pedido à CBF: a suspensão dos jogos das equipes pelos próximos 20 dias. A medida englobaria todas as competições nacionais, seja na condição de mandante ou visitante.

Inter pede prioridade absoluta para segurança

Em nota oficial, o Colorado pede prioridade máxima para a segurança daqueles que enfrentam momentos de grande dificuldade por todo o Rio Grande do Sul.

”Diante do estado devastador de calamidade pública e da tragédia avassaladora que assolam nossa cidade e estado, o Sport Club Internacional fez um apelo via Presidente Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha de Futebol, solicitando à Confederação Brasileira de Futebol a suspensão de todos os jogos do clube por 20 dias”.

”A prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo. Pedimos compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário”, diz o comunicado.