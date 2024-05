Fluminense x Avaí Kindermann (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Santos e se recuperar na tabela, o Fluminense mede forças com o Avaí Kindermann nesta terça-feira (7), às 15h (de Brasília), no CT de Xerém. Assim, o confronto é válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o triunfo sobre o Peixe, fora de casa, as Guerreiras do Tricolor chegaram aos oito pontos e deixaram a zona de rebaixamento. A equipe catarinense, por sua vez, ainda não venceu na competição e ocupa a penúltima colocação com apenas dois pontos, à frente do lanterna Atlético-MG.