Fluminense informa estar dentro do prazo por dupla ex-Atlético-MG

Clube carioca foi notificado pelos mineiros pelo atraso em pagamento de parcelas, mas afirma estar no período de carência

Em nota divulgada à imprensa nesta segunda-feira (6), o Fluminense negou que está sendo acionando na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) por dívidas em negociações de jogadores com o Atlético-MG.

Segundo o comunicado, o clube está no período de carência – 90 dias – para efetuar parcelas de pagamentos das negociações pelo lateral-direito Guga e pelo ponta Keno. Ambos chegaram ao Flu em 2023 provenientes do Galo mineiro.

O Fluminense informa na nota que, de fato, recebeu notificação do Atlético pelo atraso na última parcela, vencida no dia 20 de abril. Mas o contrato prevê carência de 90 dias, o clube carioca ainda estaria em dia com seus vencimentos.