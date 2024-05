Empresário de Vitor Roque afirma que Xavi ‘não fala com o jogador’

Em meio ao imbróglio sobre a permanência de Vitor Roque no Barcelona, o empresário do atacante não hesitou em criticar o técnico Xavi Hernández pela falta de oportunidades ao jovem brasileiro. Em entrevista concedida à ‘Rádio RAC 1’, André Cury revelou que o treinador nem sequer conversa com o brasileiro e afirmou que não consegue entender a situação.

“Nunca falou com o jogador. Eu tampouco entendo essa situação. É uma situação que não é boa para nenhuma partida. Creio que já houve várias partidas nas quais poderia dar esses minutos para que nós, hoje, não estaríamos falando desse tema”, disse o empresário.

Vitor Roque não recebeu muitas oportunidades nesta temporada e sequer saiu do banco de reservas nas últimas quatro partidas do Barcelona, nas derrotas para PSG, Real Madrid e Girona, e na vitória contra o Valencia. O último jogo do brasileiro foi no triunfo por 1 a 0 sobre o Cádiz, quando começou como titular, mas acabou sendo substituído aos 17 do segundo tempo.