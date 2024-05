Em Coquimbo, Flamengo vai em busca de mais uma vitória no Chile. Veja o Retrospecto!

O Flamengo tem uma partida importante nesta terça-feira (5), pela Libertadores. Em Coquimbo, a equipe brasileira visita o Palestino, que tem sede em Santiago. No entanto, por conta de orientação da Conmebol, em razão do estado da grama de seu estádio, os chilenos mandarão a partida no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso (cerca de 460 km de Santiago). Essa será a primeira vez que o Mais Querido jogará em Coquimbo. Mas, se depender do retrospecto que tem jogando no país sul-americano, o Rubro-Negro pode voltar para casa com três pontos na bagagem.

No decorrer de sua história, o Flamengo disputou 31 jogos no Chile. Neste sentido, o time brasileiro tem 13 vitórias, 5 empates e 13 derrotas.