Dorival Júnior convoca Seleção Brasileira para Copa América na sexta-feira

Técnico vai divulgar lista para amistosos da próxima Data Fifa e disputa do torneio continental, que acontece a partir do dia 20 de junho

Dorival Júnior vai convocar a Seleção Brasileira na próxima sexta-feira (10), às 12h (de Brasília), em um evento que será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores serão chamados para a disputa dos dois amistosos da Data Fifa de junho e para a Copa América. O torneio continental acontece nos Estados Unidos a partir do dia 20 de junho.

“Escolhemos Orlando como nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica, que acabou sendo entendida e apoiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mas, com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação”, disse Rodrigo Caetano.

Os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros começaram a treinar na cidade da Flórida no dia 3 de junho.

Assim, a Seleção Brasileira vai realizar suas atividades no ‘ESPN Wide World of Sports’, um dos maiores complexos de esportes do mundo, e ficará hospedado no ‘Four Seasons Resort Orlando’.

Antes da Copa América, Dorival comanda Seleção em amistosos

O Brasil fará dois amistosos antes do início da Copa América. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Kyle Field, em College Station, no Texas. Por outro lado, o segundo amistoso será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Dessa maneira, pela programação, a delegação só deixará Orlando na fase de treinamentos para enfrentar os mexicanos. No dia 6 de junho, os jogadores embarcam para o Texas e voltam para a Flórida no dia seguinte ao amistoso. A partir daí, o time seguirá com as atividades em Orlando até o dia 20 de junho, quando embarca para Los Angeles, onde fará o jogo de estreia na Copa América no dia 24 de junho.

