Corinthians vence Botafogo pelo Brasileirão Feminino

Na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Corinthians mede forças diante do São Paulo. O Botafogo tenta a sua recuperação contra o Cruzeiro, fora de casa.

Nesta segunda-feira (6), o Corinthians derrotou o Botafogo por 2 a 0 , no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Os gols do Timão saíram através de Jheniffer e Fernanda. Com o resultado, a equipe paulista segue líder do torneio nacional, com 25 pontos, em nove jogos. Enquanto isso, o Glorioso segue afundado na 17ª colocação, com sete pontos.

Primeiro tempo

Favoritas no duelo, as Brabas do Timão foram superiores desde o início e tomaram conta do meio-campo. Porém, mesmo com as investidas, o jogo ficou amarrado e o Botafogo conseguiu segurar as adversárias.

Segundo tempo e gols do Corinthians

Nos 45 minutos finais tudo mudou. O primeiro gol do Corinthians era uma questão de tempo e veio através de Jheniffer. Após sobra na cobrança de escanteio, a bola ficou limpa na entrada da pequena área. A jogadora só teve o trabalho de concluir para o gol. Nos minutos finais, quando o Glorioso ainda sonhava com o empate, o golpe fatal aconteceu. Yasmin achou Fernanda no lançamento, que marcou um golaço e deu números finais ao duelo.

