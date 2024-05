CBF vai adiar jogos de gaúchos na próxima rodada, mas não cogita parar Brasileirão

Atlético x Grêmio, no sábado, e Inter x Juventude, segunda-feira, serão remarcados em razão das enchentes que castigam todo o Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai adiar as partidas de Internacional, Grêmio e Juventude pela sexta rodada do Brasileirão, previstas para o próximo final de semana. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

Nesta segunda-feira (6), aliás, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, anunciou a suspensão de suas operações até 31 de maio, em meio ao drama das enchentes que deixam o Rio Grande do Sul em estado de calamidade.